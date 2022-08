La ricerca sui sosia che si somigliano anche nel Dna rievoca Lombroso (Di giovedì 25 agosto 2022) Marco Ezechia Lombroso, detto Cesare, è stato certamente uno dei più noti italiani della fine dell’800. Inventore della teoria secondo la quale almeno il 70 per cento dei delinquenti erano tali dalla nascita per anomalie medico-biologiche, arrivò a sviluppare un catalogo dei segni fisici che a suo dire consentivano di diagnosticare la delinquenza come una condizione medica, soffermandosi soprattutto su anomalie scheletriche e craniali e sui tratti del viso: orecchie grandi, fronte alta, zigomi sporgenti, naso storto, sopracciglia folte e altri dettagli minuti erano, a dire di Lombroso, tutti correlati di una naturale attitudine a delinquere. Le teorie di Lombroso, che già incontrarono forte opposizione all’epoca in cui furono formulate, sono risultate completamente infondate, e il suo sistema di classificazione antropometrica è ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 25 agosto 2022) Marco Ezechia, detto Cesare, è stato certamente uno dei più noti italiani della fine dell’800. Inventore della teoria secondo la quale almeno il 70 per cento dei delinquenti erano tali dalla nascita per anomalie medico-biologiche, arrivò a sviluppare un catalogo dei segni fisici che a suo dire consentivano di diagnosticare la delinquenza come una condizione medica, soffermandosi soprattutto su anomalie scheletriche e craniali e sui tratti del viso: orecchie grandi, fronte alta, zigomi sporgenti, naso storto, sopracciglia folte e altri dettagli minuti erano, a dire di, tutti correlati di una naturale attitudine a delinquere. Le teorie di, che già incontrarono forte opposizione all’epoca in cui furono formulate, sono risultate completamente infondate, e il suo sistema di classificazione antropometrica è ...

