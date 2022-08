JUVE | E' FATTA MILIK | arriva oggi a Torino Tutti i dettagli

sportmediaset : Belotti-Roma, è fatta. Il primo canto del Gallo contro la Juve? #belotti #roma #Sportmediaset - CorSport : '#Depay alla #Juve, è fatta. L'annuncio già oggi' ?? - AlessioLotito90 : È Fatta per #Milik alla Juve ma Secondo me Depay È molto Meglio Senza #dubbio!!!! - ZonaBianconeri : RT @J_network24: ?? #Calciomercato | #Juventus, trovato l'accordo per #Milik - ilbianconerocom : JUVE-MILIK, È FATTA! Trovato anche l'accordo con il Marsiglia, TUTTI i dettagli dell'affare -

TORINO -- Milik, è. Chiuso l'accordo con l'Olympique Marsiglia e con gli agenti del calciatore, i bianconeri aspettano ora l'arrivo dell'attaccante polacco che è già in viaggio verso Torino per ...Milan in prima fascia ein seconda La prima vedrà nell'urna la squadra campione in carica, ... Giàanche la seconda fascia, determinata dal ranking dei club, e in cui assieme alla Juventus ci ...10:44 - FATTA PER MILIK - Gianluca Di Marzio ha rivelato che già in giornata Milik sarà a Torino: "Dopo l'incontro positivo della giornata di ieri con ...Ma a risultare decisivo è stato il faccia a faccia di oggi tra l'entourage del giocatore e la dirigenza bianconera, avvenuto nel capoluogo piemontese. La trattativa si farà con la formula del… Leggi ...