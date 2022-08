Inter, la difesa ora è un rebus: pronti a beffare Marotta (Di giovedì 25 agosto 2022) I piani dell’Inter intorno alla difesa sono ancora tutti da decifrare: il calciomercato può accendersi, Marotta studia la situazione L’Inter resta a caccia di un difensore per completare la rosa. L’ad Beppe Marotta sta setacciando il mercato per accontentare Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto espressamente un’alternativa a Stefan De Vrij ma al momento non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022) I piani dell’intorno allasono ancora tutti da decifrare: il calciomercato può accendersi,studia la situazione L’resta a caccia di un difensore per completare la rosa. L’ad Beppesta setacciando il mercato per accontentare Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto espressamente un’alternativa a Stefan De Vrij ma al momento non Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, ore di riflessione per rinforzare la difesa - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO INTER, PER LA DIFESA SI AVVICINA ACERBI IN PRESTITO: INCONTRO POSITIVO TRA L'AGENTE E LA LAZIO… - ProfidiAndrea : ?? Di Marzio: '#Milan, da #Onana all'inserimento su #Chalobah' 'Offerta a titolo definitivo per il centrocampista d… - OdeonZ__ : Acerbi è in pugno, ma l'Inter va su Chalobah: trattativa a oltranza - FcInterNewsit : TS - Difesa Inter, Acerbi terza scelta. Ragioni non solo anagrafiche: le motivazioni tecniche alla base -