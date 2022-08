Giovani promesse: l’assist-man olandese Owen Wijndal (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo Ryan Gravenberch, analizzato nelle scorse settimane, la rubrica sulle Giovani promesse targata 11contro11 si focalizzerà su un altro talento olandese. Si tratta di Owen Wijndal, nuovo terzino sinistro dell’Ajax. La storia di Owen Wijndal Nato a Zaandam il 28 novembre 1999, Wijndal è cresciuto nelle Giovanili dell’AZ Alkmaar squadra con la quale ha debuttato nel calcio professionistico. Dopo il triennio nello Jong AZ, il giovane terzino olandese ha esordito in prima squadra nel febbraio 2017 in occasione della sconfitta contro i rivali del PSV. Nonostante la Giovanissima età, il classe ’99 col passare del tempo è diventato un punto fermo della squadra guidata da Pascal Jansen. La consacrazione ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo Ryan Gravenberch, analizzato nelle scorse settimane, la rubrica sulletargata 11contro11 si focalizzerà su un altro talento. Si tratta di, nuovo terzino sinistro dell’Ajax. La storia diNato a Zaandam il 28 novembre 1999,è cresciuto nelleli dell’AZ Alkmaar squadra con la quale ha debuttato nel calcio professionistico. Dopo il triennio nello Jong AZ, il giovane terzinoha esordito in prima squadra nel febbraio 2017 in occasione della sconfitta contro i rivali del PSV. Nonostante lassima età, il classe ’99 col passare del tempo è diventato un punto fermo della squadra guidata da Pascal Jansen. La consacrazione ...

