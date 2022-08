Gf Vip 6 | Gianmaria Antinolfi sulla possibilità di partecipare ad altre trasmissioni tv | “Fino a ieri avrei detto di no | ma per caso ha guardato un programma e…”

Leggi su isaechia

(Di giovedì 25 agosto 2022)è stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Entrato nella Casa di Cinecittà fra i pregiudizi per via delle sue conquiste amorose, l’imprenditore ha saputo scardinarli tutti, giorni dopo giorno, grazie a un carattere mai sopra le righe, rispettoso di tutto e di tutti. Un ragazzo solare ma nello stesso sensibile e taciturno. Al Gf Vip Gian ha trovato anche l’amore, la bella modella, ex professoressa de L’Eredità, Federica Calemme. Intervistato dai colleghi di , l’ex Vippone è tornato a parlare della sua esperienza nel reality show: Un’estremamente positiva per quelle che sono le skill che ho acquisito e che sto utilizzando nel mio lavoro, per le emozioni fortissime che ho provato e per le persone che mi porto fuori da questa esperienza, amici e amore. Venivo da 17 anni di studio e lavoro ...