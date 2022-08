Femminicidio a Bologna, parla la sorella di Alessandra Matteuzzi: “Ero al telefono con lei mentre la ammazzava” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Era al telefono con me quando è stata uccisa”. A parlare è Stefania, la sorella di Alessandra Matteuzzi, la 56enne uccisa per mano del suo stalker il 23 agosto, nel suo condominio in via dell’Arcoveggio, a Bologna. La donna, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato di averla sentita gridare sotto i colpi di martello sferrati da Giovanni Padovani. “Mi ha chiamata mentre entrava con la macchina, aveva paura che Padovani la stesse aspettando sotto casa, come è stato“, ha raccontato Stefania. “Ho sentito le urla quando è scesa dall’auto: ‘No Giovanni no, ti prego‘. Ha gridato come una pazza”, poi all’improvviso ha smesso di parlare. “Sentivo i colpi, poi lui ha spaccato il telefono” e aggiunge che ha subito avvertito i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) “Era alcon me quando è stata uccisa”. Are è Stefania, ladi, la 56enne uccisa per mano del suo stalker il 23 agosto, nel suo condominio in via dell’Arcoveggio, a. La donna, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha dichiarato di averla sentita gridare sotto i colpi di martello sferrati da Giovanni Padovani. “Mi ha chiamataentrava con la macchina, aveva paura che Padovani la stesse aspettando sotto casa, come è stato“, ha raccontato Stefania. “Ho sentito le urla quando è scesa dall’auto: ‘No Giovanni no, ti prego‘. Ha gridato come una pazza”, poi all’improvviso ha smesso dire. “Sentivo i colpi, poi lui ha spaccato il” e aggiunge che ha subito avvertito i ...

