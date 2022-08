F1 in tv, GP Belgio 2022: programma Sky e TV8, orari, streaming (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo una lunga attesa, vanno finalmente a concludersi le vacanze estive della Formula Uno. Da domani, infatti, team e piloti torneranno in azione per l’attesissimo Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento della stagione 2022. Sarà lo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, come sempre, a sancire il ritorno in pista, aprendo anche la seconda parte del campionato. Dove eravamo rimasti? L’ultima tappa in Ungheria aveva messo in mostra una clamorosa vittoria di Max Verstappen che aveva blindato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Il fuoriclasse della Red Bull aveva dato l’ennesima dimostrazione di forza, mentre la Ferrari aveva combinato una serie di errori notevole, con Charles Leclerc che, ancora una volta, era passato dalla prima posizione alle retrovie, con una strategia cervellotica. Torniamo al presente ed al Gran Premio del ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo una lunga attesa, vanno finalmente a concludersi le vacanze estive della Formula Uno. Da domani, infatti, team e piloti torneranno in azione per l’attesissimo Gran Premio del, tredicesimo appuntamento della stagione. Sarà lo splendido tracciato di Spa-Francorchamps, come sempre, a sancire il ritorno in pista, aprendo anche la seconda parte del campionato. Dove eravamo rimasti? L’ultima tappa in Ungheria aveva messo in mostra una clamorosa vittoria di Max Verstappen che aveva blindato il suo secondo titolo iridato consecutivo. Il fuoriclasse della Red Bull aveva dato l’ennesima dimostrazione di forza, mentre la Ferrari aveva combinato una serie di errori notevole, con Charles Leclerc che, ancora una volta, era passato dalla prima posizione alle retrovie, con una strategia cervellotica. Torniamo al presente ed al Gran Premio del ...

patrizissima : @DarkLadyMouse Negli anni 50 i miei nonni sono partiti per il Belgio 'venduti' dall'Italia: lavoro nelle miniere in… - patrizissima : Bella mia, 70 anni fa i miei nonni se li è presi il Belgio per lavorare nelle miniere in cambio di carbone per l'It… - IconWheelsIT : Mondiale #F1 2022 – GP #Belgio a Spa-Francorchamps: gli orari #TV su #Sky e #TV8 - CalcioIN : GP Belgio Streaming Gratis Rojadirecta Formula 1 2022, orario e dove vedere Ferrari da a Spa-Francorchamps - lacittanews : ROMA - La Formula 1 riparte dopo la sosta estiva dal Gran Premio del Belgio. La Mercedes, ancora alla ricerca di un… -