Elezioni | rischi e limiti di una campagna social

stefagnetta : Si criticano, si sfidano (e spesso si insultano) a colpi di tweet e post. Eppure, sorpresa, la tv vince ancora (e g… - Giammy3195 : @carlo1493 @latwittipe @andy77ssl Il partito è un problema di oggi, alle elezioni si eleggono parlamentari e se sel… - LavoroLazio_com : Elezioni, Piero De Luca (Pd): “Con la destra il Pnrr è a rischio” 'Con un governo di destra il Pnrr rischi... - CribeGigi : la peggiore destra andrà al potere e sarà la disfatta più grande del dopoguerra per la sx, d'altronde se sei lontan… - blogtivvu : “Grande Fratello Vip va rinviato”: i rischi di andare in onda prima delle elezioni 2022 #gfvip -

Social,e il rischio di disinformazione/manipolazione Più che di disinformazione, "parlerei di non efficacia. I social, Tik Tok compreso, servono a convincere chi ha già un orientamento e un'......resto dell'Occidente gli sforzi per combattere la disinformazione online non sono privi di... Una necessità che leimminenti in Italia e negli Stati Uniti non fanno che rendere ancor più ...Una campagna elettorale che si fa a colpi di tweet e post. Sono i social la 'tribuna' politica più frequentata nella corsa al voto del 25 ...L'Italia finisce nel mirino degli speculatori. "Corsa degli investitori a scommettere contro il debito italiano" avverte il quotidiano ...