Elezioni | Marcucci | ' Fdi prende in giro cittadini Piombino'

Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Fratelli d'Italia prende in giro ì piombinesi. A Roma il partito della Meloni con La Russa dice una cosa, a Piombino con il sindaco Francesco Ferrari l'opposto". Così il senatore Pd Andrea Marcucci, e candidato dem nel collegio Livorno- Pisa- Viareggio "E dire che non servirebbero distinguo e polemiche, va seguita l'indicazione corale di Ravenna. Va fatta un'alleanza della città per dare il via libera al rigassificatore con le massime condizioni di sicurezza e rispetto dell'ambiente, e con un importante piano di compensazione che serva a rifinanziare il porto".

