Elezioni 2022: la programmazione di SKY TG24 (Di giovedì 25 agosto 2022) In vista delle Elezioni 2022 del prossimo 25 settembre, SKY TG24 modificherà la propria programmazione a partire da lunedì 29 agosto. SKY TG24, in vista delle Elezioni Politiche 2022, mette in campo una programmazione speciale, a partire dal 29 agosto, anche con un nuovo studio immersivo e arricchito dalla realtà aumentata. Numerosi i format tv e digitali dedicati per seguire nel dettaglio la campagna elettorale con al centro esclusivamente i contenuti, le proposte e le idee dei partiti per il futuro del Paese, al fine di informare e documentare gli spettatori favorendone una scelta quanto più possibile consapevole nelle urne.

