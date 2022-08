De Luca (Pd): 'Se vince la destra il Pnrr è a rischio' (Di giovedì 25 agosto 2022) Piero De Luca, vice capogruppo Pd alla Camera, in un'intervista a La Stampa ha parlato dei rischi legati al Pnrr in caso di vittoria della destra. 'Con un governo di destra il Pnrr rischia di saltare. ... Leggi su globalist (Di giovedì 25 agosto 2022) Piero De, vice capogruppo Pd alla Camera, in un'intervista a La Stampa ha parlato dei rischi legati alin caso di vittoria della. 'Con un governo diilrischia di saltare. ...

GhostyInfinity : @duckpoind 16 è Luca Marcato vs iltipocheèstatoShedShellato EUIC 2019, Luca vince - Una_Gioia_Mai : Ho appena detto: se in Sicilia vince le elezioni regionali Cateno De Luca, prendo la tessera elettorale la brucio e… - luca_cordoni : @EnricoLetta La nostra non é una grande democrazia, nella misura in cui chi storicamente da molti anni chi vince le… - MarlonPower00 : @SIX_JLeno @Luca_ElTrinche @NeroTifoso Parliamo del peso della nerchia di Lukaku? Lì vince a mani basse Di Canio o… - Ale_Vinc : Mentre Luca Nardi come sempre mi fa soffrire, Raul Brancaccio al suo esordio in quali slam vince una gran partita c… -