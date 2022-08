Covid, tornano a salire i contagi. Oms: da gennaio un milione di morti nel mondo (Di giovedì 25 agosto 2022) - Quasi 24 mila quelli registrati nelle ultime ore in Italia. L'Organizzazione mondiale della sanità ha invitato i governi a procedere nella campagna di vaccinazione: il 33% della popolazione non è ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022) - Quasi 24 mila quelli registrati nelle ultime ore in Italia. L'Organizzazione mondiale della sanità ha invitato i governi a procedere nella campagna di vaccinazione: il 33% della popolazione non è ...

Agenzia_Ansa : COVID | Gimbe lancia l'allarme, dopo 5 settimane tornano a salire i contagi gravi: +18,7% in 7 giorni. In calo i ri… - MediasetTgcom24 : Covid, Gimbe: tornano a salire i contagi, +18,7% in 7 giorni #Covid #Gimbe - fanpage : La Fondanzione Gimbe lancia l’allarme soprattutto in vista dell’autunno: “Manca un piano – dice Cartabellotta – cos… - tinas48 : “I casi Covid tornano a crescere, in autunno dovremo inseguire ancora il virus”: l’allarme di Gimbe - giusyutano : RT @Agenzia_Ansa: COVID | Gimbe lancia l'allarme, dopo 5 settimane tornano a salire i contagi gravi: +18,7% in 7 giorni. In calo i ricoveri… -