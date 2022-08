Conte | ' Noi i veri progressisti Letta incomprensibile'

matteorenzi : Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il #25settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Melo… - CarloCalenda : Riguardo alle polemiche dei giorni scorsi. Noi non abbiamo alcun problema anche a fare il confronto TV con tutti i… - EnricoLetta : Esattamente un mese fa, quando Conte, Berlusconi e Salvini facevano cadere il Governo Draghi, stavamo per realizzar… - GraziaMontefal2 : RT @ItaliaVivaRoma1: Tutti applaudono Draghi, bravi. Ma il #25settembre GLI ALTRI sostengono chi lo ha mandato a casa: la destra di Meloni… - Nadamario2 : @radionowher @PoliticaPerJedi @pdnetwork evasori seriali.Mi dispiace molto che sia finita così, ma Conte ha sua re… -

... la caduta di Draghi premia Meloni e: il Pd perde al centro e a 'sinistra' Quello che lascia ... Il risultato di questa incertezza è che comunque " oggi l'Europa, e i paesi contrari più di, si ...Gli elettori di sinistra votino Cinquestelle, siamoi più progressisti. E' il messaggio di Giuseppein una intervista di stamani a Radio Popolare. "Se un elettore di sinistra vuole realizzare gli obiettivi di una forza progressista credo che ...L'ex premier all'attacco del segretario Pd. "Al posto di fedeltà agli italiani ha parlato di fedeltà a Draghi". Il centrodestra: nessuno vuole cambiare la legge sull'aborto ...Non può essere un modello per una società libera come la nostra». 10.39 – Conte: “Larghe intese senza M5s Ci si sta predisponendo” Nuove larghe intese anche senza il Movimento 5 Stelle «Non mi ...