Conte attacca il Pd. Calenda: Supporto a Draghi. Il Cdx rassicura sull'aborto (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli elettori di sinistra votino Cinquestelle, siamo noi i più progressisti. E' il messaggio di Giuseppe Conte in una intervista di stamani a Radio Popolare. "Se un elettore di sinistra vuole ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli elettori di sinistra votino Cinquestelle, siamo noi i più progressisti. E' il messaggio di Giuseppein una intervista di stamani a Radio Popolare. "Se un elettore di sinistra vuole ...

matteorenzi : E anche oggi Letta mi attacca. #occhiditigre sta diventando monotono. In questi #60secondi spiego le differenze fra… - Varco001 : RT @Italy_Alive: L'ex supergiovane #Civati, candidato dal PD per fare da acchiappa-voti per #Casini, attacca Conte per dimostrare quanto po… - PatriziaFilard : RT @matteorenzi: E anche oggi Letta mi attacca. #occhiditigre sta diventando monotono. In questi #60secondi spiego le differenze fra me e l… - ItaliaVivaSAR : RT @matteorenzi: E anche oggi Letta mi attacca. #occhiditigre sta diventando monotono. In questi #60secondi spiego le differenze fra me e l… - bergadr : RT @Italy_Alive: L'ex supergiovane #Civati, candidato dal PD per fare da acchiappa-voti per #Casini, attacca Conte per dimostrare quanto po… -