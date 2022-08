Champions League 2022-2023, il sorteggio e i gironi: urna malevola con l’Inter (Di giovedì 25 agosto 2022) Ad Istanbul, in Turchia, si è svolto il sorteggio della prima fase a gironi della Champions League 2022-2023 di calcio: raggruppamento di ferro per l’Inter, con Bayern Monaco e Barcellona. Gruppi duri anche per la Juventus, con PSG e Benfica, ed il Napoli, con Ajax e Liverpool, va meglio al Milan, con il solo Chelsea a poterlo impensierire. gironi Champions League Gruppo A Ajax LiverpoolNapoli Glasgow Rangers Gruppo B Porto Atletico Madrid Bayer Leverkusen Club Brugge Gruppo C Bayern Monaco BarcellonaInter Viktoria Plzen Gruppo D Eintracht Francoforte Tottenham Sporting CP Olympique Marsiglia Gruppo EMilan Chelsea RB Salisburgo Dinamo Zagabria Gruppo F Real Madrid RB Lipsia Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow Gruppo F Real ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Ad Istanbul, in Turchia, si è svolto ildella prima fase adelladi calcio: raggruppamento di ferro per, con Bayern Monaco e Barcellona. Gruppi duri anche per la Juventus, con PSG e Benfica, ed il Napoli, con Ajax e Liverpool, va meglio al Milan, con il solo Chelsea a poterlo impensierire.Gruppo A Ajax LiverpoolNapoli Glasgow Rangers Gruppo B Porto Atletico Madrid Bayer Leverkusen Club Brugge Gruppo C Bayern Monaco BarcellonaInter Viktoria Plzen Gruppo D Eintracht Francoforte Tottenham Sporting CP Olympique Marsiglia Gruppo EMilan Chelsea RB Salisburgo Dinamo Zagabria Gruppo F Real Madrid RB Lipsia Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow Gruppo F Real ...

