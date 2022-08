EnricoFaraboll1 : Birmania: arrestata l'ex ambasciatrice britannica - Ultima Ora - ANSA - iconanews : Birmania: arrestata l'ex ambasciatrice britannica - interrisnews : L'ex ambasciatrice britannica Vicky #Bowman è stata arrestata in #Birmania: ecco quali sono le #accuse contro di le… -

Agenzia ANSA

L'ex ambasciatrice britannica inè statadalle autorità birmane. Lo rende noto una fonte diplomatica all'Afp. Vicky Bowman, che ha prestato servizio tra il 2002 e il 2006, è stata fermata ieri a Rangoon, la ...'Siamo preoccupati per l'arresto di una donna britannica in', ha detto all'Afp un ... che nel frattempo è stata trasferita nella prigione di Insein a Rangoon , è stataper presunta ... Birmania: arrestata l'ex ambasciatrice britannica - Ultima Ora L'ex ambasciatrice britannica in Birmania è stata arrestata dalle autorità birmane. Lo rende noto una fonte diplomatica all'Afp. (ANSA) ...Arrestato anche il marito dell'ex ambasciatrice, un prigioniero politico incarcerato dal 1998 al 2004. La coppia si è sposata nel 2006 ...