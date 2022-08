Wta 250 Granby 2022: montepremi e prize money (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il montepremi ed il prize money del torneo Wta 250 di Granby 2022 (cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’inizio degli US Open. A guidare il seeding c’è la russa Kasatkina, seguita dalla belga Van Uytvanck. La testa di serie numero tre della manifestazione è Jasmine Paolini, una delle due azzurre presenti in tabellone insieme a Lucia Bronzetti. Riflettori puntati anche sull’ungherese Bondar, sulla spagnola Parrizas Diaz, sulla slovena Juvan e sulla ceca Martincova. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Attenzione anche all’ucraina Kostyuk, all’australiana Saville ed alla giovane francese Parry, che non essendo teste di serie possono rappresentare delle mine vaganti. Al via pure la tedesca Maria, che qualche settimana fa sorprese tutto il mondo tennistico issandosi fino alla semifinale di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Iled ildel torneo Wta 250 di(cemento outdoor), ultimo appuntamento prima dell’inizio degli US Open. A guidare il seeding c’è la russa Kasatkina, seguita dalla belga Van Uytvanck. La testa di serie numero tre della manifestazione è Jasmine Paolini, una delle due azzurre presenti in tabellone insieme a Lucia Bronzetti. Riflettori puntati anche sull’ungherese Bondar, sulla spagnola Parrizas Diaz, sulla slovena Juvan e sulla ceca Martincova. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Attenzione anche all’ucraina Kostyuk, all’australiana Saville ed alla giovane francese Parry, che non essendo teste di serie possono rappresentare delle mine vaganti. Al via pure la tedesca Maria, che qualche settimana fa sorprese tutto il mondo tennistico issandosi fino alla semifinale di ...

LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Krejcikova ???? vs Pera ????, ottavi di finale del Wta 250 di Cleveland… - parmawelcomeoff : RT @meftennisevents: ?? SET YOUR ALARM ?? 3??0?? giorni al @WTA 250 #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren in programma dal 24 settembre… - meftennisevents : ?? SET YOUR ALARM ?? 3??0?? giorni al @WTA 250 #ParmaLadiesOpen presented by @gruppoiren in programma dal 24 settem… - livetennisit : WTA 250 Cleveland e Granby: I risultati con il dettaglio del Day 3. In campo Martina Trevisan e Jasmine Paolini per… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Cornet ???? vs Tauson ????, ottavi di finale del Wta 250 di Cleveland -