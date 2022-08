Un altro domani anticipazioni: Maria l’aggredisce (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un altro domani anticipazioni, Maria l’aggredisce: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Come ogni giorno, vi riportiamo le anticipazioni per la nuova puntata di Un altro domani, ormai conosciuta telenovela spagnola presente da diversi mesi nel palinsesto di Canale 5. Ecco cosa succede nella puntata in onda oggi.Nella puntata trasmessa oggi, mercoledì 24 agosto, la telenovela continuerà a raccontare le vicende di Julia nel presente, alle prese con la bottega, e poi della colonia di Rio Muni con protagonista assoluta Carmen. Ecco cosa succede, Maria l’aggredisce. Un altro domani anticipazioni, Maria ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un: ecco cosa succede nella nuova puntata della telenovela di Canale 5. Come ogni giorno, vi riportiamo leper la nuova puntata di Un, ormai conosciuta telenovela spagnola presente da diversi mesi nel palinsesto di Canale 5. Ecco cosa succede nella puntata in onda oggi.Nella puntata trasmessa oggi, mercoledì 24 agosto, la telenovela continuerà a raccontare le vicende di Julia nel presente, alle prese con la bottega, e poi della colonia di Rio Muni con protagonista assoluta Carmen. Ecco cosa succede,. Un...

GiuseppeConteIT : In questi giorni mi pare ci sia un’ostinata ricerca di polemiche ad uso elettorale, legate per lo più a temi lontan… - antlig77 : RT @Hermesjuventino: ??Domani mattina alla #Continassa potrebbe succedere qualcosa di clamoroso. Non posso dirvi altro per il momento, ma d… - GloriaR69856969 : RT @giosalvetti: Altro piccolo mito che però è’ doveroso sfatare: l’Italia non deve mandare tutte quelle armi all’ucraina! State sereni car… - Ciacono86 : RT @Cr1st14nM3s14n0: Eh vabbè oggi abbiamo assunto un altro phd (inizierà a dicembre) E domani se Dio vuole assumeremo anche una giovane ma… - AleGobbo87 : RT @Hermesjuventino: ??Domani mattina alla #Continassa potrebbe succedere qualcosa di clamoroso. Non posso dirvi altro per il momento, ma d… -