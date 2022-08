Ucraina: Zelensky, 'torneremo nel Donbass e in Crimea' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - "Il Donbass è Ucraina. E vi faremo ritorno, qualunque sia il percorso. La Crimea è Ucraina. E vi faremo ritorno. Qualunque sia il percorso. Non volete che i vostri soldati muoiano? Liberate le nostre terre. Non volete che le vostri madri piangano? Liberate le nostre terre. Queste sono le nostre condizioni semplici e chiare". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Kiev, 24 ago. (Adnkronos) - "Il. E vi faremo ritorno, qualunque sia il percorso. La. E vi faremo ritorno. Qualunque sia il percorso. Non volete che i vostri soldati muoiano? Liberate le nostre terre. Non volete che le vostri madri piangano? Liberate le nostre terre. Queste sono le nostre condizioni semplici e chiare". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, in un videomessaggio diffuso in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'

