Spariscono a 12 e 13 anni | l’appello per trovare Elisa e Maria

"Mia figlia Elisa è scomparsa. È alta 1,60 metri, ha capelli neri e occhi verdi. Era insieme all'amica Maria". Esordisce così il post, pubblicato su Facebook qualche ora fa, che annuncia la scomparsa di due ragazze di appena 12 e 13 anni. Sparite da Civitavecchia e dirette a Roma Le due amiche, Elisa Comparone e Maria Radu, si sono allontanate questa mattina da Civitavecchia. I genitori, non vedendole rientrare, hanno sporto denuncia alla polizia. Da una prima ricostruzione fatta attraverso le celle telefoniche, le ragazze dovrebbero essersi spostate verso Roma. Le pattuglie stanno cercando le giovani, ma al momento non si hanno ancora notizie. I familiari hanno quindi postato le foto delle ragazze sui social network, nella speranza che il tam tam mediatico possa essere utile per rintracciare le due ...

