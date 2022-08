Sospesa la fiction sul padre, l'amarezza di Dalla Chiesa: "Tutto per attaccarmi" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Rita Dalla Chiesa è visibilmente emozionata quando, mercoledì 24 agosto, interviene a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili. Il motivo è quello della sospensione con rinvio a data da destinarsi della messa in onda della fiction su Carlo Alberto Dalla Chiesa, "Il nostro generale", regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, con protagonista Sergio Castellitto in occasione del quarantennale della strage di via Carini. La prima puntata doveva andare in onda su Rai 1 a partire dall'11 settembre ma, dopo la candidatura di Rita Dalla Chiesa alle elezioni del 25 settembre nella fila di Forza Italia, è Tutto saltato. "A causa della mia candidatura" la messa in onda è stata Sospesa, dice ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ritaè visibilmente emozionata quando, mercoledì 24 agosto, interviene a Controcorrente, il programma condotto su Rete 4 da Veronica Gentili. Il motivo è quello della sospensione con rinvio a data da destinarsi della messa in onda dellasu Carlo Alberto, "Il nostro generale", regia di Lucio Pellegrini e Andrea Jublin, con protagonista Sergio Castellitto in occasione del quarantennale della strage di via Carini. La prima puntata doveva andare in onda su Rai 1 a partire dall'11 settembre ma, dopo la candidatura di Ritaalle elezioni del 25 settembre nella fila di Forza Italia, èsaltato. "A causa della mia candidatura" la messa in onda è stata, dice ...

