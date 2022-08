(Di mercoledì 24 agosto 2022) Come Microsoft, ancheund’eccezione per la propria console. Sied è totalmente personalizzabile: si può scegliere la tipologia di stick, personalizzare i tasti dorsali e caricare vari profili. Nessuna informazione su lancio e prezzi....

Digital_Day : DualSense Edge sarà personalizzabile nell'hardware e nel software - Lollowitz : RT @IGNitalia: Sony svela un nuovo controller per #PS5 dedicato ai giocatori più esigenti: ecco il trailer e le prime caratteristiche uffic… - gigibeltrame : PlayStation 5: Sony svela il controller DualSense Edge alla Gamescom 2022 #digilosofia - gigibeltrame : PlayStation 5: Sony svela il controller DualSense Edge alla Gamescom 2022 #digilosofia - gigibeltrame : PlayStation 5: Sony svela il controller DualSense Edge alla Gamescom 2022 #digilosofia -

DDay.it

Dopo le prime world premier, l'evento ha svelato una nuova versione di DualSense, il controller di nuova generazione diper PS5. Il nuovo dispositivo si chiama Dualsense Edge Wireless Controller ...Ricordiamo che PlayStation VR 2 è uno dei prodotti su cuipunta maggiormente per il futuro: la compagnia è infatti pronta a lanciare non solo tanti titoli in esclusiva, ma è convinta che ... Sony svela un controller d’elite per PS5: si chiama DualSense Edge e arriverà nei prossimi mesi Sony ha presentato DualSense Edge, un nuovo controller da gioco per PS5 altamente personalizzabile: le differenze con il pad normale.Durante la Opening Night Live della Gamescom 2022, Sony ha presentato il DualSense Edge, il nuovo controller di PS5.