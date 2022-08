Softball | Serie A1 2022 | scambio di vittorie tra Pianoro e Collecchio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Doppia sfida oggi traper quanto riguarda laA1. Le due squadre si dividono la posta in modo equo in un mercoledì caratterizzato da due partite dal segno diametralmente opposto in termini di equilibrio. In gara-1 èa trovare la vittoria per 2-1 (Veronica Comar lanciatrice vincente). Tutto in equilibrio fino al quinto inning, in cui è una base su ball a basi piene a far sì che Martina Colonna firmi lo 0-1 del Bertazzoni in automatico. Risposta delle Blue Girls immediata, nella parte alta del sesto: Carati out, ma Trevisan ha il tempo dell’1-1, poi doppio a sinistra di Collina e Brandi finisce il giro per il 2-1, che non cambia più.: Saronno vince la Winners Cup! Trionfo in rimonta contro le Sparks Haarlem Nella seconda gara sono davvero ...