"Sarà inevitabile ricorrere a Draghi...". Ma da FdI zittiscono Calenda (Di mercoledì 24 agosto 2022) Terzo polo in agitazione dopo il discorso di Mario Draghi: Calenda e Azione, insieme a Renzi e a Italia viva ne rivendicano il supporto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Terzo polo in agitazione dopo il discorso di Marioe Azione, insieme a Renzi e a Italia viva ne rivendicano il supporto

Calenda: 'Se non ci sarà una maggioranza dopo il voto sarà inevitabile andare avanti con Draghi' - Agenzia Nova Non è così, 'non abbiamo perduto' Mario Draghi e se non ci sarà una maggioranza dopo il voto "sarà inevitabile andare avanti con lui". Lo ha affermato il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di "Metropolis" su "La Repubblica". Quello che "non possiamo perdere è la caratura dell'uomo, la ..."