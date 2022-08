Rilasciato su Spotify, mescola aneddoti a riflessioni sul tema dell'ambizione femminile. Per gli esperti è troppo incentrato sulla Duchessa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo mesi di attesa, Meghan Markle ha Rilasciato ieri il primo podcast su Spotify per la serie Archetypes. Al centro, il tema dell’ambizione femminile. Ma c’è chi ha già criticato l’ex attrice…(foto: Getty) Meghan Markle torna a far parlare di sé. E lo fa con un podcast pubblicato poche ore fa su Spotify. Un podcast tanto atteso, il primo di una lunga serie. A due anni di distanza dall’unico Rilasciato, insieme ad Harry, sulla stessa piattaforma, poco prima dello scoppio della pandemia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan Markle e il nuovo podcast con Serena Williams Primo di una lunga serie intitolata Archetypes e incentrata sull’origine dei pregiudizi, Meghan Markle ha appena ... Leggi su amica (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo mesi di attesa, Meghan Markle haieri il primo podcast super la serie Archetypes. Al centro, il. Ma c’è chi ha già criticato l’ex attrice…(foto: Getty) Meghan Markle torna a far parlare di sé. E lo fa con un podcast pubblicato poche ore fa su. Un podcast tanto atteso, il primo di una lunga serie. A due anni di distanza dall’unico, insieme ad Harry,stessa piattaforma, poco primao scoppioa pandemia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SU MEGHAN MARKLE Meghan Markle e il nuovo podcast con Serena Williams Primo di una lunga serie intitolata Archetypes e incentrata sull’origine dei pregiudizi, Meghan Markle ha appena ...

