Paolini-Marino stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Granby 2022

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Jasminesfiderà Rebeccanel secondo turno del Wta 250 di. Dopo aver disposto della lucky loser Sakatsume con qualche difficoltà di troppo, l’azzurra è chiamata ad alzare il livello di gioco nel match che vale un posto nei quarti di finale. L’esperta tennista canadese avrà il pubblico tutto dalla sua e nella giornata giusta può rivelarsi un cliente piuttosto ostico con il servizio e i suoi colpi molto pesanti da fondo campo. Si tratta del secondo scontro diretto tra le due giocatrici, con Jasmine che riuscì ad imporsi due set a zero in quel di Melbourne nel 2021. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TVscenderanno in campo nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 agosto alle ore 00:00 italiane sul Campo Centrale del torneo canadese. La ...

