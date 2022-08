Oro: in lieve calo a 1.745,99 dollari l'oncia (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avvio di giornata in calo per le quotazioni dell'oro. Il metallo prezioso è trattato a 1.745,99 dollari l'oncia in ribasso dello 0,12%. . 24 agosto 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Avvio di giornata inper le quotazioni dell'oro. Il metallo prezioso è trattato a 1.745,99l'in ribasso dello 0,12%. . 24 agosto 2022

LuigiF97101292 : RT @fisco24_info: Oro: in lieve calo a 1.745,99 dollari l'oncia: Quotazone arretra dello 0,12% - fisco24_info : Oro: in lieve calo a 1.745,99 dollari l'oncia: Quotazone arretra dello 0,12% - teleischia : ORO. PREZZO IN LIEVE AUMENTO A 1.750 EURO - ansa_economia : Oro: prezzo in lieve aumento a 1.750 euro. +0,13% #ANSA - cjmimun : Oro: prezzo in lieve aumento a 1.750 euro -

Oro: in lieve calo a 1.745,99 dollari l'oncia Avvio di giornata in calo per le quotazioni dell'oro. Il metallo prezioso è trattato a 1.745,99 dollari l'oncia in ribasso dello 0,12%. . 24 agosto 2022 Borse europee caute. Milano corre sola grazie a energia e banche Seduta positiva per l' oro , che sta portando a casa un guadagno dello 0,93%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,56%), che raggiunge 93,58 dollari per barile. Lieve peggioramento ... Agenzia ANSA Oro: in lieve calo a 1.745,99 dollari l'oncia Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ... Oro: prezzo in lieve aumento a 1.750 euro Prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.750,60 euro l'oncia con un aumento dello 0,13%. (ANSA). ( ... Avvio di giornata in calo per le quotazioni dell'. Il metallo prezioso è trattato a 1.745,99 dollari l'oncia in ribasso dello 0,12%. . 24 agosto 2022Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,93%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,56%), che raggiunge 93,58 dollari per barile.peggioramento ... Oro: in lieve rialzo a 1.763 dollari Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Prezzo dell'oro in lieve aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a dicembre passa di mano a 1.750,60 euro l'oncia con un aumento dello 0,13%. (ANSA). ( ...