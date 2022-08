Nuova “revisione” dei ministeri nella Chiesa: il Papa avvia il dialogo con i vescovi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Città del Vaticano – Nuova “rivoluzione” nel mondo della Chiesa cattolica. “Desidero nei prossimi mesi, nelle modalità che verranno definite, avviare un dialogo sul tema con le Conferenze Episcopali per poter condividere la ricchezza delle esperienze ministeriali che in questi cinquant’anni la Chiesa ha vissuto sia come ministeri istituiti (lettori, accoliti e, solo recentemente, catechisti) sia come ministeri straordinari e di fatto”. Ad annunciarlo è Papa Francesco tramite un messaggio inviato ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, nel cinquantesimo anniversario della Lettera apostolica in forma di Motu Proprio ministeria Quaedam di San Paolo VI. Nel Motu ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 24 agosto 2022) Città del Vaticano –“rivoluzione” nel mondo dellacattolica. “Desidero nei prossimi mesi, nelle modalità che verranno definite,re unsul tema con le Conferenze Episcopali per poter condividere la ricchezza delle esperienzeali che in questi cinquant’anni laha vissuto sia comeistituiti (lettori, accoliti e, solo recentemente, catechisti) sia comestraordinari e di fatto”. Ad annunciarlo èFrancesco tramite un messaggio inviato ai, ai presbiteri, ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, nel cinquantesimo anniversario della Lettera apostolica in forma di Motu Proprioa Quaedam di San Paolo VI. Nel Motu ...

melissa_miele : Ora, in nuova ripubblicazione e revisione: - lacittanews : Nuovo allarme per la cybersecurity occidentale. È arrivata la richiesta di una nuova revisione del trasferimento di… - melissa_miele : Mi alterno tra una #revisione e una scena nuova con tanti #feels - TibetNews11 : Revisione dell'#Everest | Creazione di una nuova situazione per il lavoro umanitario in Tibet - Ilmiodiabete : La nuova dichiarazione scientifica dell'American Heart Association indica che i sintomi spesso si sovrappongono tra… -