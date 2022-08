Navas, è un gioco di attesa: senza i soldi del Psg non si muove (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ha subito un rallentamento la trattativa tra Navas e il Napoli. Non a caso il portiere è tornato ad allenarsi col Psg. Il numero uno costaricano ha tenuto per giorni il Napoli sospeso in una estenuante trattativa ma fin qui non si è deciso. Il muro, però, è con il proprio club. ha un contratto fino al 2024 e non vuole perdere nemmeno un euro nel trasferimento. Il Napoli può solo aspettare ma nel frattempo deve anche guardarsi attorno. Manca una settimana alla fine del mercato. Se poi Navas cambia idea o si accorda col Psg, si può chiudere. È un gioco di attesa, Navas è chiuso al PSG. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ha subito un rallentamento la trattativa trae il Napoli. Non a caso il portiere è tornato ad allenarsi col Psg. Il numero uno costaricano ha tenuto per giorni il Napoli sospeso in una estenuante trattativa ma fin qui non si è deciso. Il muro, però, è con il proprio club. ha un contratto fino al 2024 e non vuole perdere nemmeno un euro nel trasferimento. Il Napoli può solo aspettare ma nel frattempo deve anche guardarsi attorno. Manca una settimana alla fine del mercato. Se poicambia idea o si accorda col Psg, si può chiudere. È undiè chiuso al PSG. L'articolo ilNapolista.

