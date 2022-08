Milik alla Juve può portare soldi nelle casse del Napoli: il retroscena sul suo addio (Di mercoledì 24 agosto 2022) È notizia di queste ore che la trattativa che può portare Arkadiusz Milik alla Juventus vive le sue ore più calde. I bianconeri, dopo aver provato invano ad ingaggiare Depay dal Barcellona, sembrano aver virato con decisione sul polacco del Marsiglia. L’attaccante, nelle idee della dirigenza bianconera, sarebbe un nome ideale per svolgere il doppio ruolo di vice Vlahovic oppure suo partner in caso di attacco a 2. Milik ha militato nel Napoli fra il 2016 e il 2021, lasciando gli azzurri per accasarsi al Marsiglia nella sessione di gennaio dopo una prima parte di stagione da separato in casa. Il suo addio fu piuttosto burrascoso è già all’epoca erano tante le voci relative al desiderio del polacco di accasarsi alla ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 24 agosto 2022) È notizia di queste ore che la trattativa che puòArkadiuszntus vive le sue ore più calde. I bianconeri, dopo aver provato invano ad ingaggiare Depay dal Barcellona, sembrano aver virato con decisione sul polacco del Marsiglia. L’attaccante,idee della dirigenza bianconera, sarebbe un nome ideale per svolgere il doppio ruolo di vice Vlahovic oppure suo partner in caso di attacco a 2.ha militato nelfra il 2016 e il 2021, lasciando gli azzurri per accasarsi al Marsiglia nella sessione di gennaio dopo una prima parte di stagione da separato in casa. Il suofu piuttosto burrascoso è già all’epoca erano tante le voci relative al desiderio del polacco di accasarsi...

DiMarzio : .@juventusfc, avanza #Milik per l'attacco. Adesso si procederà per arrivare alla chiusura. ?? #Calciomercato - GiovaAlbanese : Nessun summit di #calciomercato oggi alla Continassa. I confronti sono quotidiani, le riflessioni sovrappongono le… - forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - AlessioGrilli : RT @tweetjuve_: ?? Secondo #RomeoAgresti la #Juventus proverà fino alla fine a prendere #Depay con il quale c'era un preaccordo saltato per… - giuventinaa_ : @araujopampanin Per me il problema non è tanto il pronti, è che 3 di quelli sono inaffidabili fisicamente (paredes… -