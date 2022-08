L'uomo che entra negli appartamenti e si masturba davanti a donne che dormono (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si introduce negli appartamenti non per svaligiarli, ma per masturbarsi davanti a donne che dormono e, nel frattempo, riprendersi con il telefono. Questa, secondo i carabinieri, l'abitudine di un uomo di 39 anni arrestato a Foro (Ischia)... Leggi su europa.today (Di mercoledì 24 agosto 2022) Si introducenon per svaligiarli, ma perrsichee, nel frattempo, riprendersi con il telefono. Questa, secondo i carabinieri, l'abitudine di undi 39 anni arrestato a Foro (Ischia)...

poliziadistato : Cagliari Una 12enne adescata da un pedofilo su internet ha raccontato tutto al padre che ha consegnato il cellulare… - ladyonorato : Il “planning familiare” con l’uomo incinto e altre amenità suscitano prevedibili reazioni da parte della destra in… - matteorenzi : Un pensiero alla famiglia di Niccolò #Ghedini, ai suoi amici e alla comunità politica di Forza Italia. Chi in quest… - LadyStark33 : @PBerizzi Ma lo sai che il video dell'uomo ucciso di botte a Civitanova Marche va ancora in giro e a differenza del… - markpsq1 : @GianlucaCastro8 Pena, chi non si ribella non è un'uomo, chiamatelo come volete ma, non è un'uomo, quello che abbia… -