LIVE Vuelta a Espana 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo non lascia scampo, nessun tentativo di fuga va in porto (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Cronaca quarta tappa – Highlights quarta tappa 13.58 Non cambia la situazione: qualsiasi tentativo di attacco finisce per essere annullato per merito del gruppo, reattivo e soprattutto ancora compatto a ritmo elevato. 13.54 Qui i dettagli del percorso odierno; come si evince dall’immagine, il meglio si concentrerà tutto nella seconda parte della tappa: Etapa 5? Stage – 150 km Mucha velocidad en los primeros kilómetros de la etapa. ¡Todavía sin fuga! A hard pace in the early kilometres. No established break yet. + Info: https://t.co/JLcUZRmAiN#LaVuelta22 pic.twitter.com/UJCfP6qaq9 — La Vuelta (@laVuelta) August 24, 2022 13.50 Visto il ritmo che sta ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACronaca quarta– Highlights quarta13.58 Non cambia la situazione: qualsiasidi attacco finisce per essere annullato per merito del, reattivo e soprattutto ancora compatto a ritmo elevato. 13.54 Qui i dettagli del percorso odierno; come si evince dall’immagine, il meglio si concentrerà tutto nella seconda parte della: Etapa 5? Stage – 150 km Mucha velocidad en los primeros kilómetros de la etapa. ¡Todavía sin! A hard pace in the early kilometres. No established break yet. + Info: https://t.co/JLcUZRmAiN#La22 pic.twitter.com/UJCfP6qaq9 — La(@la) August 24,13.50 Visto il ritmo che sta ...

