Lazio | la barriera Acchiapparifiuti sul fiume Aniene intrappola la plastica diretta al mare

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Le soluzioni semplici spesso sono le migliori. Prendete i rifiuti che galleggiano nelle acque dei nostri fiumi. Bene: se è possibile tirare delle reti per pescare, perché non farlo anche per raccattare il pattume? Reti speciali ovviamente, adatte ad una pesca altrettanto speciale. E non meno vitale. È quello che ha pensato di fare la Regione, dove è stata Inaugurata lasul, nella Riserva naturale della Valle dell’a Roma. Un investimento di oltre 60mila euro per 12 mesi che permetterà un intervento di raccolta di materiale galleggiante sulmediante barriere mobili, utile al miglioramento della qualità delle acque e alla sicurezza idraulica. Le Blue Barriers Il sistema di intercettazione dei rifiuti è composto ...