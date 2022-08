In Sicilia torna a galla il rostro bronzeo di una nave romana affondata nella Battaglia delle Egadi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’ambito dell’attiva collaborazione tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, la Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana e l’organizzazione “RPM Nautical Foundation” è stato recuperato, a 80 metri circa di profondità dei fondali marini di Levanzo, un rostro in bronzo di una nave romana, epoca III sec. d.C., inerente alla Battaglia delle Egadi. Le operazioni sono avvenute mediante il determinante intervento della nave oceanografica “Hercules”, del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, dei Carabinieri di Trapani, attraverso l’utilizzo della Motovedetta CC 811 “Pignatelli” e del Battello Pneumatico CC405 del distaccamento navale di Favignana. A conclusione delle operazioni, l’importante reperto è ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Nell’ambito dell’attiva collaborazione tra il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, la Soprintendenza del Mare della Regionena e l’organizzazione “RPM Nautical Foundation” è stato recuperato, a 80 metri circa di profondità dei fondali marini di Levanzo, unin bronzo di una, epoca III sec. d.C., inerente alla. Le operazioni sono avvenute mediante il determinante intervento dellaoceanografica “Hercules”, del Nucleo Carabinieri Subacquei di Messina, dei Carabinieri di Trapani, attraverso l’utilizzo della Motovedetta CC 811 “Pignatelli” e del Battello Pneumatico CC405 del distaccamento navale di Favignana. A conclusioneoperazioni, l’importante reperto è ...

