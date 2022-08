Il Rayo Vallecano non vende gli abbonamenti online “per non discriminare gli anziani”: caos e file di 30 ore (Di mercoledì 24 agosto 2022) I tifosi del Rayo Vallecano sono in subbuglio. Ma non i vecchi tifosi, loro no. Perché il club, proprio per non “discriminarli” ha deciso che non si comprano abbonamenti online. Vuoi abbonarti? Vai a farti la fila, giovani e vecchi. Tutti uguali. E’ scoppiato un mezzo casino raccontato dal Paìs. Il Rayo è la terza squadra di Madrid, è la squadra del Vallecas, quartiere popolare e anzianotto, di sinistra. I tifosi sono stati costretti a fare la fila anche per trenta ore, per comprare l’abbonamento. “Il sole sorge a Vallecas e le tre biglietterie sono aperte. Sono le nove del mattino, ma c’è gente che aspetta dalle sei o dalle sette. Una fila di poco più di un centinaio di persone attende di poter comprare l’abbonamento al Rayo Vallecano, l’oggetto più prezioso e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) I tifosi delsono in subbuglio. Ma non i vecchi tifosi, loro no. Perché il club, proprio per non “discriminarli” ha deciso che non si comprano. Vuoi abbonarti? Vai a farti la fila, giovani e vecchi. Tutti uguali. E’ scoppiato un mezzo casino raccontato dal Paìs. Ilè la terza squadra di Madrid, è la squadra del Vallecas, quartiere popolare e anzianotto, di sinistra. I tifosi sono stati costretti a fare la fila anche per trenta ore, per comprare l’abbonamento. “Il sole sorge a Vallecas e le tre biglietterie sono aperte. Sono le nove del mattino, ma c’è gente che aspetta dalle sei o dalle sette. Una fila di poco più di un centinaio di persone attende di poter comprare l’abbonamento al, l’oggetto più prezioso e ...

