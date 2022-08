Il braccio di Marc Marquez sta meglio, potrà allenarsi sulla moto (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il braccio di Marc Marquez sta meglio, in via di guarigione. Oggi il pilota Honda è stato sottoposto ad una visita medica, 12 settimane dopo l’ultima operazione al braccio destro. I medici che lo seguono, scrive Mundo Deportivo, sono rimasti soddisfatti del recupero dell’omero destro e gli hanno dato il via libera per passare alla fase successiva. Marc potrà intensificare il suo allenamento, introducendo anche esercizi più vari. Inoltre potrà iniziare ad allenarsi su una moto. Di seguito la valutazione che ha dato di Marquez il professor Sanchez Sotelo, il chirurgo che lo ha operato: “Oggi ho avuto l’opportunità di valutare Marc Marquez per quanto riguarda ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ildista, in via di guarigione. Oggi il pilota Honda è stato sottoposto ad una visita medica, 12 settimane dopo l’ultima operazione aldestro. I medici che lo seguono, scrive Mundo Deportivo, sono rimasti soddisfatti del recupero dell’omero destro e gli hanno dato il via libera per passare alla fase successiva.intensificare il suo allenamento, introducendo anche esercizi più vari. Inoltreiniziare adsu una. Di seguito la valutazione che ha dato diil professor Sanchez Sotelo, il chirurgo che lo ha operato: “Oggi ho avuto l’opportunità di valutareper quanto riguarda ...

napolista : Il braccio di Marc #Marquez sta meglio, potrà allenarsi sulla moto Oggi è stato sottoposto ad una visita di contro… - napolista : Marc #Marquez: «A chi mi ha suggerito di ritirarmi dico che mi ritirerò quando mi sarò rotto i coglioni» A Dazn: «… - Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Un anno di Pd in Campidoglio e Roma è già nell’abisso: con il video shock del braccio destro di Gualtieri è tornato il… - HimynameisTeo : E la prima Honda nella classifica del mondiale continua ad essere quella di Marc Marquez Alentá. Nulla di strano, s… - docdav74 : RT @spicciar: Non solo. C’è anche Marc Watts, Ceo del The Friedkin Group dal 2011, braccio destro di Dan Friedkin. Il governatore Abbott lo… -