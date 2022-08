"Ciao Ciao", t - shirt Rappresentante di lista per bambini Ucraina (Di mercoledì 24 agosto 2022) A sei mesi dall'inizio dell'escalation del conflitto in Ucraina, e dopo il grande successo di "Tocca a Noi - Musica per la Pace", mega concerto del 5 aprile scorso in Piazza Maggiore a Bologna, La ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) A sei mesi dall'inizio dell'escalation del conflitto in, e dopo il grande successo di "Tocca a Noi - Musica per la Pace", mega concerto del 5 aprile scorso in Piazza Maggiore a Bologna, La ...

TheSnuts : Ciao Milano! Non vediamo l’ora di essere con voi all’ ippodromo di San Siro per il Milano Summer Festival. Apriremo… - RepSwalwell : Ciao, Rick! - AstroSamantha : Hello #Canada! Waving down to our Canadian friends today while marveling at this beautiful scenery & metropolitan a… - matel342 : RT @Flavian59925773: @Merisiell Ciao a te bellissima ???????????? - IlConteDrac : @ladeasolare ciao Met, come stai? -