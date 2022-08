Caro scuola: l’ennesima stangata per le famiglie. I consigli del Codacons per contenere il +7% dei prezzi (Di mercoledì 24 agosto 2022) A parte l’indegno rituale del ‘Caro libri’, che (in piena ‘era digitale’ si dovrebbe studiare online sui tablet), si apre puntualmente l‘anno scolastico, obbligando le famiglie a svenarsi per ‘assurde nove edizioni’ di libri che aggiungono due righe ad un testo, ed in generale il suono della campanella si traduce in un business che va a pesare oltremodo sul di per se già sparuto ‘budget’ familiare. Caro scuola: il Codacons segue da anni i meccanismi che contribuiscono a questa ‘stangata’ per le famiglie Ce lo ricorda il Codacons, denunciando che, appunto, in merito all’acquisto dei libri e del corredo scolastico, per le famiglie il mese di settembre si traduce in una puntuale ‘stangata’. Del resto sono ormai anni che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) A parte l’indegno rituale del ‘libri’, che (in piena ‘era digitale’ si dovrebbe studiare online sui tablet), si apre puntualmente l‘anno scolastico, obbligando lea svenarsi per ‘assurde nove edizioni’ di libri che aggiungono due righe ad un testo, ed in generale il suono della campanella si traduce in un business che va a pesare oltremodo sul di per se già sparuto ‘budget’ familiare.: ilsegue da anni i meccanismi che contribuiscono a questa ‘’ per leCe lo ricorda il, denunciando che, appunto, in merito all’acquisto dei libri e del corredo scolastico, per leil mese di settembre si traduce in una puntuale ‘’. Del resto sono ormai anni che ...

