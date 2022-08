Cappato prepara i ricorsi | ' È un' occasione storica per firma digitale'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) In effetti mentre ci obbligano a fare molte cose attraverso le app, mentre è obbligatoria in molti casi la Pec e lacertificata già esiste non si capisce perché le firme per le elezioni ...

AndreaMarano11 : RT @globalistIT: - infoitinterno : Elezioni: lista Cappato prepara ricorsi, 'occasione storica per firma digitale' - CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - globalistIT : -

... ma di segnare una tappa storica in termini di democrazia introducendo una volta per tutte la firma digitale nel processo elettorale - spiega Marco- . Il tempo a disposizione c'è e su questa ...Milano, 25 ago. " Entro la giornata di giovedì 25 agosto verranno depositati i ricorsi per la lista 'Referendum e Democrazia' sulla base delle motivazioni delle corti d'Appello che ieri hanno ...«Tutte le forze di governo hanno ancora la possibilità non tanto di favorire la nostra lista, ma di segnare una tappa storica in termini di democrazia introducendo una volta per tutte la firma ...Milano, 25 ago. Adnkronos) – Entro la giornata di giovedì 25 agosto verranno depositati i ricorsi per la lista 'Referendum e Democrazia' sulla base delle motivazioni delle corti d'Appello che ieri han ...