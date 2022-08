CALCIOMERCATO BOLOGNA NIKOLA MORO SCOMMESSA A CENTROCAMPO (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parlare di rinforzo potrebbe rivelarsi azzardato: NIKOLA MORO è più che altro una SCOMMESSA del BOLOGNA, che l’ha preso in prestito dalla Dinamo Mosca con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il fatto che l’Uefa, nel 2020, lo inserì tra i migliori 50 talenti in attività, non inganni: era il 2020, appunto, e MORO, da quel giorno, ha faticato a mantenere le promesse. Tocca a Sinisa Mihajlovic, allora, dargli fiducia, cercando di capire quale ruolo affidargli, mezzala di un eventuale 3-5-2 o 4-3-3 o mediano davanti alla difesa, sia nello stesso modulo, sia in coppia con Dominguez o Schouten in un eventuale 3-4-2-1 o 4-2-3-1. CALCIOMERCATO BOLOGNA CHI È NIKOLA MORO NIKOLA MORO è un nome poco ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Parlare di rinforzo potrebbe rivelarsi azzardato:è più che altro unadel, che l’ha preso in prestito dalla Dinamo Mosca con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Il fatto che l’Uefa, nel 2020, lo inserì tra i migliori 50 talenti in attività, non inganni: era il 2020, appunto, e, da quel giorno, ha faticato a mantenere le promesse. Tocca a Sinisa Mihajlovic, allora, dargli fiducia, cercando di capire quale ruolo affidargli, mezzala di un eventuale 3-5-2 o 4-3-3 o mediano davanti alla difesa, sia nello stesso modulo, sia in coppia con Dominguez o Schouten in un eventuale 3-4-2-1 o 4-2-3-1.CHI Èè un nome poco ...

