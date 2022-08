Brutte notizie per la fiction Rai Il Nostro Generale | cosa succede

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Cambiamenti all’ultimo minuto in casa Rai. LaIlè stata realizzata in memoria delCarlo Alberto Dalla Chiesa, che ha dato la vita per combattere la mafia e la criminalità, ed è stato brutalmente ucciso il 3 Settembre 1982, nella strage di Via Carini. Era prevista per l’11 Settembre, in commemorazione dei quarant’anni dalla sua morte, ma non sarà più così. Ilrimandato: ecco perché Ma perché Ilè stato rimandato? La decisione improvvisa della Rai è dipesa dalla discesa in campo della figlia Rita Dalla Chiesa con lo schieramento di Forza Italia. Infatti, secondo la legge per il rispetto della par condicio non è possibile mandare in onda lo sceneggiato in quattro puntate che racconta la ...