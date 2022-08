Bologna | donna uccisa a colpi di mazza | preso il presunto assassino

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Ancora un femminicidio, ieri sera, martedì 23 agosto, a. La, una 56enne, sarebbe statata con unae con altri oggetti contundenti. L’omicidio si è consumato in via dell'Arcoveggio, periferia della città, sotto la casa delle vittima. Secondo le prime informazioni, il sospetto omicida sarebbe un 27enne che da tempo importunava la vittima che lo aveva già denunciato per stalking. L’uomo aveva ricevuto il divieto di avvicinamento dal giudice. Adesso è statoin consegna dalla polizia.

La vittima aveva 57 anni. Tempestivo l'intervento della polizia, ma per la, trasportata immediatamente in ospedale, non c'è stato niente da ...E' stato arrestato un giovane di 27 anni, Giovanni Padovani, che ieri sera ha aggredito e ucciso una, Alessandra Matteuzzi, 56 anni, in via dell'Arcoveggio, nel cortile condominiale. Secondo quanto riferito dalla Polizia si tratta dell'ex compagno, che avrebbe utilizzato anche un ...Femminicidio a Bologna, arrestato il senigalliese classe '95 Giovanni Padovani: lo stalker non poteva avvicinarsi alla sua ex E' stato arrestato Giovanni Padovani, calciatore marchigiano classe '95 di ...Una donna di 56 anni è stata uccisa ieri sera a Bologna, colpita con una mazza e altri oggetti contundenti. È accaduto in via dell'Arcoveggio, periferia della città. Si tratterebbe di un femminicidio.