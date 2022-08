Amatrice – Zingaretti | La ricostruiremo meglio di prima

(Di mercoledì 24 agosto 2022) – Visita alla città a sei anni dal terremoto – D’Amato: Avanti i lavori dell’ospedale Grifoni – “Come in quella drammatica mattina del 24 agosto oggi ad. Come sempre tutti i mesi in questi anni. Per mantenere una promessa:comedi”. Lo scrive sul proprio profilo Facebook il presidente della regione Lazio, Nicola, in visita nella città del reatino. “Ci sono stati immensi problemi – aggiunge infine – ma le gru e i cantieri aperti sono il segnale più importante che la rinascita è iniziata, va avanti esarà come e più bella di”. “Questa mattina, a sei anni dal terribile terremoto che ha colpito il centro Italia e ha tolto la vita a 299 persone, sono stato ad ...

infoitinterno : Sei anni fa il sisma di Amatrice, Zingaretti 'Sarà più bella di prima' - TG24info : Regione – Terremoto, Zingaretti: “Ricostruiremo #Amatrice meglio di | - rietin_vetrina : Sisma, Zingaretti: “Ricostruiremo Amatrice meglio di prima” - PoliticaNewsNow : Terremoto, Zingaretti: 'Ricostruiremo Amatrice meglio di prima' -

'Questa mattina - dice D'Amato - a sei anni dal terribile terremoto che ha colpito il centro Italia e ha tolto la vita a 299 persone, sono stato ada rendere omaggio alle famiglie delle vittime e per partecipare alle celebrazioni civili e religiose. È stata anche l'occasione per vedere il cantiere del nuovo ospedale Grifoni, l'opera ...Adpresenti anche Matteo Salvini e il presidente della Regione Lazio, Nicola. 'Sei anni fa il dramma del terremoto del Centro Italia che devastò intere città portò via 299 vite. ...Ad Amatrice presenti anche Matteo Salvini e il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. “Sei anni fa il dramma del terremoto del Centro Italia che devastò intere città portò via 299 ...L'Aquila. "Un cantiere, finalmente in movimento". Parole di monsignore Domenico Pompili, vescovo di Rieti, che sembrano definire le coordinate per il futuro di Amatrice e che arrivano nel giorno in cu ...