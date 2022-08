Alessandra Matteuzzi, la sorella: «Era ossessionato da lei, quando l’ha uccisa di botte era al telefono con me» (Di mercoledì 24 agosto 2022) quando Alessandra Matteuzzi, la donna di 56 anni uccisa ieri sera a Bologna, è stata aggredita a morte dall’ex compagno, il calciatore Giovanni Padovani, in quel momento era la telefono con la sorella. «È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla fine l’ha massacrata di botte», ha detto la donna in lacrime al Tgr Rai Emilia Romagna. «C’era stata una denuncia e anche delle integrazioni, erano stati sentiti dei testimoni e nominato un pm», spiega ancora la sorella in un video pubblicato dal quotidiano Il Resto del Carlino. «Hanno avuto una frequentazione a distanza, ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 24 agosto 2022), la donna di 56 anniieri sera a Bologna, è stata aggredita a morte dall’ex compagno, il calciatore Giovanni Padovani, in quel momento era lacon la. «È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto. Io ero al, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla finemassacrata di», ha detto la donna in lacrime al Tgr Rai Emilia Romagna. «C’era stata una denuncia e anche delle integrazioni, erano stati sentiti dei testimoni e nominato un pm», spiega ancora lain un video pubblicato dal quotidiano Il Resto del Carlino. «Hanno avuto una frequentazione a distanza, ...

