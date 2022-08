Agcom boccia confronto a 2 Letta-Meloni a Porta a Porta, no par condicio (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'Agcom – a fronte di diverse segnalazioni ricevute in relazione alla preannunciata organizzazione della trasmissione Porta a Porta programmata per il 22 settembre, tra le quali quella del Presidente della Commissione di vigilanza Rai Barachini – ha adottato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, una delibera con la quale richiama le emittenti televisive e radiofoniche nazionali al rigoroso rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di approfondimento concernenti la campagna elettorale per le prossime elezioni del 25 settembre. Il confronto era previsto tra il segretario nazionale del Pd Enrico Letta e la leader di FdI Giorgia Meloni. Per garantire l'applicazione di tale ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'– a fronte di diverse segnalazioni ricevute in relazione alla preannunciata organizzazione della trasmissioneprogrammata per il 22 settembre, tra le quali quella del Presidente della Commissione di vigilanza Rai Barachini – ha adottato a maggioranza, con il voto contrario della commissaria Elisa Giomi, una delibera con la quale richiama le emittenti televisive e radiofoniche nazionali al rigoroso rispetto della parità di trattamento dei soggetti politici nei programmi di approfondimento concernenti la campagna elettorale per le prossime elezioni del 25 settembre. Ilera previsto tra il segretario nazionale del Pd Enricoe la leader di FdI Giorgia. Per garantire l'applicazione di tale ...

