WWE | Kevin Owens sarà molto più protetto | arrivano conferme sul push

(Di martedì 23 agosto 2022)ha lavorato duramente per affermarsi come una delle punte di diamante della WWE sin dal suo debutto a NXT nel 2014. Nel corso degli anni ha vinto numerosi titoli, tra cui lo Universal Championship nel 2016, che purtroppo per lui ed i suoi fan, si è rivelato essere il suo unico regno con un titolo massimo alla vita. Ma con l’ascesa al potere di Triple H nel team creativo, si vociferano grandi cose per il Prizefighter. Dall’altra parte del trampolino Già tempo fa si vociferava un vecchio ring attire e del vecchio titantron potrebbero confermare un ritorno ai vecchi tempi. Di recenteha anche espresso il desiderio di diventare campione tag team con Sami Zayn. Staremo a vedere se il futuroroseo come sembra.