CorriereQ : Stoltenberg, ‘sostenere l’Ucraina, l’inverno sarà duro’ - themercatoway : STOLTENBERG, 'SOSTENERE L'UCRAINA, L'INVERNO SARÀ DURO' -

Agenzia ANSA

... dobbiamol'Ucraina perché un'Ucraina forte e sovrana è garanzia di sicurezza per l'Alleanza Atlantica". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensalla conferenza per ...Il segretario generale della NATOha chiesto una sforzo da parte dei contendenti ed ha ... Alzando la posta in gioco, i funzionari russi hanno recentemente iniziato al'istituzione ... Stoltenberg, 'sostenere l'Ucraina, l'inverno sarà duro' "L'inverno si avvicina e sarà duro, ci troviamo davanti a una guerra di attrito dove sarà chiave la forza di volontà e la logistica: dobbiamo sostenere l'Ucraina perché un'Ucraina forte e sovrana è ga ...A Bruxelles il segretario generale della Nato Stoltenberg ha tenuto incontri separati con il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro dell' autorità provvisoria di Pristina, Albin Kurti ...