Sanzioni alla Russia, è scontro tra Salvini e Letta (Di martedì 23 agosto 2022) Salvini ha spiegato che è giusto proseguire con le Sanzioni contro Mosca, ma solo se queste "dimostrano di funzionare". Tajani: "Restino ma non siano eterne" Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 agosto 2022)ha spiegato che è giusto proseguire con lecontro Mosca, ma solo se queste "dimostrano di funzionare". Tajani: "Restino ma non siano eterne"

HuffPostItalia : Salvini, l'atlantista dubbioso. 'Sì alle sanzioni alla Russia solo se funzionano, ma qui il sanzionato ci guadagna' - repubblica : Sanzioni alla Russia, Letta replica a Salvini: 'Putin ci ricatta, la cosa peggiore e' dare segni di cedimento' - La… - repubblica : Salvini: 'Le sanzioni alla Russia? Se non funzionano, serve una riflessione. Non vorrei alimentassero la guerra' - Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ?? La UEFA si prepara ad annunciare sanzioni nel prossimo mese per dieci club che avrebbero violato le regole del Fair Play… - apavo75 : RT @ottogattotto: #Salvini:'Sulle sanzioni alla Russia si devono guardare i numeri...... Non vorrei che le sanzioni stessero alimentando la… -