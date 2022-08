Sampdoria | De Luca operato al menisco | “Tornerò più forte di prima”

(Di martedì 23 agosto 2022) Intervento al ginocchio riuscito per il centravanti blucerchiato, tempi di recupero fissati in 3-4 mesi

L'attaccante della Sampdoria Manuel De Luca è stato sottoposto a Roma all'intervento chirurgico di sutura del menisco esterno del ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita a Villa Stuart dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita: l'attaccante della Sampdoria potrà iniziare da subito il percorso riabilitativo. Per lui il rientro in campo è previsto tra circa 4 mesi.