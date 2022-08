Quest'uomo con Mattarella? Il candidato (di Salvini) che spariglia le liste (Di martedì 23 agosto 2022) Squadra che vince non si cambia, diceva Vujadin Boskov, e la Lega nel campionato del centrodestra del 2018 ha vinto col 17,5%, davanti a Forza Italia al 14 e a Fratelli d'Italia al 4,3. Le gerarchie stando ai sondaggi sono cambiate, e però i numeri ufficiali di 4 anni fa sono Questi. Dunque Matteo Salvini ha deciso di confermare nelle liste ministri e sottosegretari che hanno fatto parte del Conte 1, 2, e del governo Draghi, a partire dal titolare dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti i cui fedelissimi, secondo la stampa nemica della Lega, sarebbero stati fatti fuori dal leader, che però ha smentito: «È assolutamente falso», ha risposto ieri a Rtl. «E Giorgetti è candidato nel collegio di Sondrio (alla Camera, ndr), che è il più blindato di tutta la Lombardia». «Ovviamente», ha aggiunto Salvini, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Squadra che vince non si cambia, diceva Vujadin Boskov, e la Lega nel campionato del centrodestra del 2018 ha vinto col 17,5%, davanti a Forza Italia al 14 e a Fratelli d'Italia al 4,3. Le gerarchie stando ai sondaggi sono cambiate, e però i numeri ufficiali di 4 anni fa sonoi. Dunque Matteoha deciso di confermare nelleministri e sottosegretari che hanno fatto parte del Conte 1, 2, e del governo Draghi, a partire dal titolare dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti i cui fedelissimi, secondo la stampa nemica della Lega, sarebbero stati fatti fuori dal leader, che però ha smentito: «È assolutamente falso», ha risposto ieri a Rtl. «E Giorgetti ènel collegio di Sondrio (alla Camera, ndr), che è il più blindato di tutta la Lombardia». «Ovviamente», ha aggiunto, ...

